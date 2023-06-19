Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


19 Haziran 2023 07:27
Belediyeye kurumlararası geçiş
Merhaba arkadaşlar. Belediyeye kurumlararası geçiş yapmak için nasıl bir yol izlememiz lazım ilçe belediyesinde boş kadro varsa belediye başkanının kabulü ve şu an çalıştığımız kurumun muvafakatı ile geçiş işlemi tamamlanıyor mu

hsnd
Müsteşar
19 Haziran 2023 09:01

Evet.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Belediyeye mühendis olarak geçiş ?Belediyeye kurumlararası geçiş Görevlendirme yetkisi kimde?

Sözlük

Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 2 alüminyum fosfat 1 insan 1 ıq'su 140 üstü olan yazarlar 1 Evimizin içinde oluşturalabilecek huzur ve dinlenme köşesi 1 güne bir tespit bırak 1 kimle yola çıkılmalı 7 evini ilaçlatan komşu 2 mısır mavisi 1 bulaşık makinesine koymadan önce tabakları yıkamak 3

Son Haberler

Çorum'da 21 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurduHaziran ayında 3 metreyi bulan karda yol açma çalışmasıMarkalar önce taklit piyasasına giriyorTorunlarının mirasına göz diken deden, sahte senet planıMeclis'te 6. grup 'Çatıyla' geliyor

Editörün Seçimi

Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir