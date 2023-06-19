Merhaba arkadaşlar. Belediyeye kurumlararası geçiş yapmak için nasıl bir yol izlememiz lazım ilçe belediyesinde boş kadro varsa belediye başkanının kabulü ve şu an çalıştığımız kurumun muvafakatı ile geçiş işlemi tamamlanıyor mu

Merhaba arkadaşlar. Belediyeye kurumlararası geçiş yapmak için nasıl bir yol izlememiz lazım ilçe belediyesinde boş kadro varsa belediye başkanının kabulü ve şu an çalıştığımız kurumun muvafakatı ile geçiş işlemi tamamlanıyor mu