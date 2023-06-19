Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


19 Haziran 2023 07:38
İlçe tarıma kurumlararası geçiş
Merhaba arkadaşlar. İlçe tarıma kurumlararası geçiş yapmak için ilçeye mi dilekçe vereceğiz il e mi istediğimiz an başvuru yapabiliyor muyuz bu konu hakkında bilgi sahibi olanlar Rica etsem yazabilir mi yani genel olarak nasıl yapacağız

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