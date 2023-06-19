Merhaba arkadaşlar. İlçe tarıma kurumlararası geçiş yapmak için ilçeye mi dilekçe vereceğiz il e mi istediğimiz an başvuru yapabiliyor muyuz bu konu hakkında bilgi sahibi olanlar Rica etsem yazabilir mi yani genel olarak nasıl yapacağız

Merhaba arkadaşlar. İlçe tarıma kurumlararası geçiş yapmak için ilçeye mi dilekçe vereceğiz il e mi istediğimiz an başvuru yapabiliyor muyuz bu konu hakkında bilgi sahibi olanlar Rica etsem yazabilir mi yani genel olarak nasıl yapacağız