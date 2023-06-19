Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


19 Haziran 2023 08:10
Aday memur iken istifa

657 dmk 94. Madde ile aday memur iken istifa ettim memurluktan tekrar geri dönmek için bekleme süresi ne kadar bilen var mı

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