Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Haziran 2023 08:42
Proje okuluna atanma bu yılki il içi tayine engel olur mu?

Proje okuluna başvuru yaptım, 12 Temmuzdan itibaren açıklanacak diyor takvime göre. 13 Temmuzda da il içi tayinler başlıyor. Bu durum il içi tayine engel teşkil edebilir mi? Atamayı iptal edip il içi tayine başvurma şansımız olur mu?

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