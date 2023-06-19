Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Haziran 2023 09:21
Zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda tamamlayan; ancak üç yıllık çalışma süre

Hocalarım merhabalar,

Zorunlu hizmet kalktı fakat ben çalıştığım kurumda 2 yıldır görev yapıyorum. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, diye bir madde var 2022 duyurusunda. Yine aynı duyuruda Zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla tamamlayacak olup aynı tarih itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamayan öğretmenler, istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3?üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına, yer değiştirme isteğinde bulunabilir diyor. Ben bu ikinci maddeden yararlanabilir miyim?


murati3
Aday Memur
19 Haziran 2023 11:27
hocam aynı durumdayım. iki sene önce il dışı ile geldim. il içi yapılıyor mu diye merak ediyorum. cimere'e de yazdım bakalım. sorduğum kişiler il içi yapılır diyorlar.

ozelegitimcihoca
Aday Memur
19 Haziran 2023 11:31

Umarım hocam yoksa mağduriyet oluşuyor. İkinci yazdığım madde bu mağduriyeti önlemek için konulmuş, bu sene de konulur diye tahmin ediyorum. Cevap alırsanız lütfen paylaşın.

murati3, 15 dk. önce
hocam aynı durumdayım. iki sene önce il dışı ile geldim. il içi yapılıyor mu diye merak ediyorum. cimere'e de yazdım bakalım. sorduğum kişiler il içi yapılır diyorlar.
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