Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Haziran 2023 09:34
Çalışmaya başlayan eş durumu

Arkadaşlar eşim fahri olarak çalışmaya başladı sigortası 14-15 gün yatıyor. Bu durumu mutemete bildirmem gerekir mi?


34poseidon
Memur
19 Haziran 2023 09:37

bildirmen gerekiyor.


E.Kayı Han
Editor
19 Haziran 2023 09:48

evet bildirmen gerekir. e devlete gir ve kamu personeli aile bildirim sisteminden bildirim yap.

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