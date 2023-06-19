Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


19 Haziran 2023 09:37
Büro işçisi ile beline kadar çamurda çalışan maden işçisinin aynı maaşı alması caiz midir?

Devlet dairelerinde hiç bir sorumluluğu olmayan çalışıyormuş gibi gözüken ve yanında çalıştığı 20 senelik memurdan 6 ay önce işe girmiş olmasına ve yazı yazmayı bile zor biliyor olmasına rağmen yanındaki memur 13 bin küsür maaş alırken 30 bin maaş alan büro işçisi ile maden ocaklarında karayollarında beline kadar çamurun içinde yağmurda yakıcı güneşte çalışan işçilerin aralarında hiç ayrım yapılmayıp aynı maaşı almaları kul hakkına girer mi dinen caiz midir. aynı ikramiye tediye ve diğer sosyal haklardan aynı anda faydalanmaları caiz midir.

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