Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Haziran 2023 09:46
Kademeli zam

Kademeli zammı kabul etmiyorum en düşük memur 13 bin den 22 bine çıkarıyor sa benimkinide 30 bine çıkarmak zorunda başka açıklaması yok


E.Kayı Han
Editor
19 Haziran 2023 09:53

Sabah gazetesinde muhabirin birisi sallama bir haber yapmış. Uygulanabilirliği yok. Anlaşılan o ki haberi yapan kişinin memurların kademe derece hesabından falan da haberi yok.


milenyumpolice
Daire Başkanı
19 Haziran 2023 11:15
Sen, ben kabul etmesek ne yazar, bizi takan mı var, kendileri çalıp kendileri oynuyor %30 , maksimum %40 dan fazla birşey beklemek hayal kırıklığı olur.Bu rakamlar bile en son verilen refah payına göre zor oranlar.inşallah yanılırım .
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