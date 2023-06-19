Kademeli zam

Sen, ben kabul etmesek ne yazar, bizi takan mı var, kendileri çalıp kendileri oynuyor %30 , maksimum %40 dan fazla birşey beklemek hayal kırıklığı olur.Bu rakamlar bile en son verilen refah payına göre zor oranlar.inşallah yanılırım .

Sen, ben kabul etmesek ne yazar, bizi takan mı var, kendileri çalıp kendileri oynuyor %30 , maksimum %40 dan fazla birşey beklemek hayal kırıklığı olur.Bu rakamlar bile en son verilen refah payına göre zor oranlar.inşallah yanılırım .