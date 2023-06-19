Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Haziran 2023 10:28
osmaniye istihdam

kiralar aldı başını gitti jandarma milli eğitim tayinleri bitti adamlardan bize ev kalmadı. bence acele etmesinler memur zammından sonra açıklasınlar. biz de çadırda kalalım ailelerimizle.

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