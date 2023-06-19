Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : **sude**


19 Haziran 2023 10:52
Kitap önerileriniz neler?

Herkese selam, bayram tatilinde çok şükür bir deniz tatili yapabileceğim bu sene. Bavulumu şimdiden hazırladım bile o derece heyecanlıyım. Güneş kremleri, kıyafetler vs her şey hazır. Ancak bu tatili aynı zamanda güneşlenirken bol bol kitap okuyarak da geçirmek istiyorum. Önerebileceğiniz kitap listelerine açık olduğumu belirtmek isterim. Hazır carrefoursa?da da %40 indirim varken yıllık kitap alışverişini tamamlayabilirim bile. O yüzden elinizi korkak alıştırmayın :) Şimdiden teşekkürler


komodin bahattinn
Memur
19 Haziran 2023 11:17
İyi denemeydi delikanlı. Sabancı holdingde işlerin iyi mi :)
Toplam 1 mesaj

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Kitap önerileriniz neler?

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