Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Haziran 2023 11:24
Bilir kişi.
Arkadaşlar merhabalar 657 ye bağlı kadrolu ir mühendisim. Acaba ben bilirkişilik yapabilir miyim

fakir.adam
Şube Müdürü
19 Haziran 2023 11:41

https://www.youtube.com/watch?v=Ae0qP-q3L88

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