Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Haziran 2023 11:24
Bilirkişi.

Arkadaşlar merhabalar 657 ye bağlı kadrolu ir mühendisim. Acaba ben bilirkişilik yapabilir miyim


fakir.adam
Şube Müdürü
19 Haziran 2023 11:41

https://www.youtube.com/watch?v=Ae0qP-q3L88


gideon
Şef
19 Haziran 2023 13:43

Devlet memuru olmanız bilirkişi olmanıza engel değil. Bilirkişi olabilmek için;

Bilirkişi temel eğitim sertifikasına sahip olmak

Mesleği en az 5 yıl bilfiil yapıyor olmak

Bu iki şarttan sonra Adalet bakanlığı Bilirkişi Daire Başkanlığını web sitesinden başvuru zamanını takip etmeniz gerekiyor. Genelde yıl sonuna doğru başvurular alınıyor ancak bu zaman dilimi değişe de biliyor.

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