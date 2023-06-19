Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Haziran 2023 11:54

İşçi ve Memur maaşını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yapılan zamlar ile işçi ve memur maaşları arasındaki fark hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu ankete 1 saat 53 dakikada, 29 kişi oy kullandı

Yapılan zamlar ile işçi ve memur maaşları arasındaki fark hakkında ne düşünüyorsunuz?

ArDıL_1905
Genel Müdür
19 Haziran 2023 12:01

Birden çok seçenek işaretlenebilir

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Deprem tazminatıArkadaşlar 2024 görüşmelerinde sıfır zam denmeli ve tek bir istek istenmesi gerek GREV hakkiİşçiye Temmuzda yüzde 15+enflasyon farkıMesai 4 güne mi iniyor? Cuma resmi tatil mi?Memur sen...Haziran maaşından elinizde ne kadar kaldı?

Sözlük

Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 2 Bugün olanlar 2 evini ilaçlatan komşu 1 Sosyal Medyanın artık tat vermemesi 3 şu an çalan şarkı 1 insan 2 alüminyum fosfat 1 kimle yola çıkılmalı 6 bursa 2 güne bir tespit bırak 3

Son Haberler

Milyonlarca hacı adayı Kabe'sine kavuştuKırıkkale'de sağanak nedeniyle dereler taştı, tren yolunda göçük oluştuÜmit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiBorsa günün ilk yarısında gerilediYKS bitti, ÖSYM görevlileri 45 gün sonra aileleriyle buluştu

Editörün Seçimi

Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir