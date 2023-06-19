Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Haziran 2023 11:54
Dilim Bildirir Raporu

Ortopedi kliniğinden dilim bildirir raporu verdiler, personel şube sevk etmiş, doktor B dilimi verdi, tanı tekrarlayan omuz eklemi çıkığı, 2 kere tekrar etti, 6 yıllık memurum , hayatımı engelleyen herhangi bir olumsuzluk yok, karara itiraz etsem sonuç değişir mi, a-b dilimi arasında fark yok ama gene de dilim düşme konusu hoşuma gitmedi, misyon ve meslek içi yükselme sınavlarında karşıma olumsuzluk çıkarır mı? Değerli meslek büyüklerimin yorumlarını bekliyorum teşekkürler.


cimbom6028
Şef
19 Haziran 2023 12:45
A dilimi ve b dilimi meslek hayatınızda hiç bir olumsuzluk yaratmaz bütün sınavlara girebilir kazanmanız halinde yurt dışı görevi felan yapabilirsiniz, problem olan d dilimidir, c dilimi bile bazı hastalıklar hariç problem yaratmaz, boşu boşuna uğraşmayın ugrassanizda sonuç alamazsınız zaten geçmiş olsun tekrardan

behzatkara0
Aday Memur
19 Haziran 2023 13:33

Şefim a ve b dilimlerinin çalışma usüllerine dair hangi yönetmeliğe bakabilirim? Sağlık yönetmeliğinde herhangi bir bilgi bulamadım, kıymetli yorumunuz için teşekkür ederim

cimbom6028, 1 saat önce
A dilimi ve b dilimi meslek hayatınızda hiç bir olumsuzluk yaratmaz bütün sınavlara girebilir kazanmanız halinde yurt dışı görevi felan yapabilirsiniz, problem olan d dilimidir, c dilimi bile bazı hastalıklar hariç problem yaratmaz, boşu boşuna uğraşmayın ugrassanizda sonuç alamazsınız zaten geçmiş olsun tekrardan

cimbom6028
Şef
19 Haziran 2023 13:43
Sağlık şartları yönetmeliğini okuyabilirsin özellikle 16. Maddeyi oku, eklerini oku, dediğim gibi a ve b diliminde çalışma şartların kesinlikle değişmez bunu araştırmaya gerek yok, c dilimi olunca Ankara'dan sosyal hizmetler ve sağlık daireden görüş sunulmasi lazım çalışma şartlarına ilgili d diliminde gih yada idari polis olursun idari polis olman için rahatsızlığının görevin sebep ve tesiriyle olması lazım, örneğin istirahati gününde kaza geçirdin sağlık şartlarından dolayı d dilimi rapor aldın gih olursun idari polis yapmazlar, e dilimi var e diliminde ise hiç bir kamu kurumunda calisamassin emekliye sevk ederler.
behzatkara0, 15 dk. önce

Şefim a ve b dilimlerinin çalışma usüllerine dair hangi yönetmeliğe bakabilirim? Sağlık yönetmeliğinde herhangi bir bilgi bulamadım, kıymetli yorumunuz için teşekkür ederim

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