Dilim Bildirir Raporu

Sağlık şartları yönetmeliğini okuyabilirsin özellikle 16. Maddeyi oku, eklerini oku, dediğim gibi a ve b diliminde çalışma şartların kesinlikle değişmez bunu araştırmaya gerek yok, c dilimi olunca Ankara'dan sosyal hizmetler ve sağlık daireden görüş sunulmasi lazım çalışma şartlarına ilgili d diliminde gih yada idari polis olursun idari polis olman için rahatsızlığının görevin sebep ve tesiriyle olması lazım, örneğin istirahati gününde kaza geçirdin sağlık şartlarından dolayı d dilimi rapor aldın gih olursun idari polis yapmazlar, e dilimi var e diliminde ise hiç bir kamu kurumunda calisamassin emekliye sevk ederler.
Sağlık şartları yönetmeliğini okuyabilirsin özellikle 16. Maddeyi oku, eklerini oku, dediğim gibi a ve b diliminde çalışma şartların kesinlikle değişmez bunu araştırmaya gerek yok, c dilimi olunca Ankara'dan sosyal hizmetler ve sağlık daireden görüş sunulmasi lazım çalışma şartlarına ilgili d diliminde gih yada idari polis olursun idari polis olman için rahatsızlığının görevin sebep ve tesiriyle olması lazım, örneğin istirahati gününde kaza geçirdin sağlık şartlarından dolayı d dilimi rapor aldın gih olursun idari polis yapmazlar, e dilimi var e diliminde ise hiç bir kamu kurumunda calisamassin emekliye sevk ederler.
behzatkara0, 15 dk. önce
Şefim a ve b dilimlerinin çalışma usüllerine dair hangi yönetmeliğe bakabilirim? Sağlık yönetmeliğinde herhangi bir bilgi bulamadım, kıymetli yorumunuz için teşekkür ederim