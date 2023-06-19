Dilim Bildirir Raporu

A dilimi ve b dilimi meslek hayatınızda hiç bir olumsuzluk yaratmaz bütün sınavlara girebilir kazanmanız halinde yurt dışı görevi felan yapabilirsiniz, problem olan d dilimidir, c dilimi bile bazı hastalıklar hariç problem yaratmaz, boşu boşuna uğraşmayın ugrassanizda sonuç alamazsınız zaten geçmiş olsun tekrardan

A dilimi ve b dilimi meslek hayatınızda hiç bir olumsuzluk yaratmaz bütün sınavlara girebilir kazanmanız halinde yurt dışı görevi felan yapabilirsiniz, problem olan d dilimidir, c dilimi bile bazı hastalıklar hariç problem yaratmaz, boşu boşuna uğraşmayın ugrassanizda sonuç alamazsınız zaten geçmiş olsun tekrardan