Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Haziran 2023 12:09
Aday memurluk
Şimdi sözleşmeli memurum orta öğretim kpssden girdim üniversite bitti. Kadro aldığım zaman geçen 3 yıl derecede yukselmeye eklenir mi yoksa sıfırdan derece olarak mi baz alınacak

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