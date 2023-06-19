Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Haziran 2023 12:13
Proje Okulu ve Ardından Mazeret Tayini

İyi günler. Öğrencilerinin akademik düzeyi ve istekliliği oldukça düşük olan bir okulda öğretmenlik yapmaktayım. Bu sebeple proje okullarında çalışarak hem kendimi geliştirmek hem de öğrencilere daha iyi yardımcı olmak istiyorum.

Bu amaçla proje okullarına atama başvurusu yapmak istiyorum ancak şöyle bir sıkıntı var; ağustosta da eş durumuna bağlı olarak mazeret tayini yapmak istiyorum. Proje okullarının tüm nakil işlemleri de 12 temmuzda bitiyor ve mazeret tayinleri de muhtemelen ağustosta olacak.

İl Milli eğitimde atama bölümünü aradım; aynı yıl içinde 1 defa atama hakkım olduğunu, proje okuluna atanırsam eş durumu tayini isteyemeyeceğimi belirtti. Okul müdürümüz ise mazeret tayininin istisna olabileceğini ve bu sebeple de mazeret tayinimin de olabileceğini söyledi.

Benim için de mazeret tayini yüksek öncelikli ancak eğer olmazsa proje okulu başvurusunu da yapmış olmak istiyorum.

Şimdi sorum şu: eğer proje okuluna tayinim gerçekleşirse hemen ardından eş durumuna bağlı mazeret tayini hakkımı kaybetmiş mi olurum? 1 yıl beklemek de istemiyorum tabi ki çünkü deprem sebebiyle zaten ailemden çok uzun süre uzak kaldım.

Bilgi konusunda yardımcı olursanız teşekkür ederim.


zorakimhnds
Aday Memur
19 Haziran 2023 12:56

bu il milli eğitim ler nasıl yanlış bilgi verebiliyor anlayamıyorum bizim bir tane soru sorup doğru ve kesin cevap alabileceğimiz hiç bir yer yok ve bu durum ne zaman çözülecek acaba?

Sorunuzun cevabı kendi tecrübemden yola çıkarak yazıyorum geçen yaz döneminde il içi atamayla bir okula atandım ve daha okul başlamadan aynı dönemdeki mazeret tayinine başvuru yapabildim. Proje okul için de aynı olur diye düşünüyorum. Bu dediğiniz önce proje okul ardından mazeret tayinini ben de yapacağım.


1Alyaedebiyat3
Aday Memur
19 Haziran 2023 13:15

Hocam o okulu bekleyen on larca hoca var zaten eş durumu gideceksiniz çıkmayan hiç görmedim.


1mertdogan1
Aday Memur
19 Haziran 2023 13:26

Hocam inşallah yüksek ihtimal dediğiniz gibi olacağının farkındayım da biraz sağlamcı bir yapım olduğu için garantiyi sağlamlaştırmak için düşünüyorum.

1Alyaedebiyat3, 34 dk. önce

Hocam o okulu bekleyen on larca hoca var zaten eş durumu gideceksiniz çıkmayan hiç görmedim.

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