Proje Okulu ve Ardından Mazeret Tayini

İyi günler. Öğrencilerinin akademik düzeyi ve istekliliği oldukça düşük olan bir okulda öğretmenlik yapmaktayım. Bu sebeple proje okullarında çalışarak hem kendimi geliştirmek hem de öğrencilere daha iyi yardımcı olmak istiyorum.

Bu amaçla proje okullarına atama başvurusu yapmak istiyorum ancak şöyle bir sıkıntı var; ağustosta da eş durumuna bağlı olarak mazeret tayini yapmak istiyorum. Proje okullarının tüm nakil işlemleri de 12 temmuzda bitiyor ve mazeret tayinleri de muhtemelen ağustosta olacak.

İl Milli eğitimde atama bölümünü aradım; aynı yıl içinde 1 defa atama hakkım olduğunu, proje okuluna atanırsam eş durumu tayini isteyemeyeceğimi belirtti. Okul müdürümüz ise mazeret tayininin istisna olabileceğini ve bu sebeple de mazeret tayinimin de olabileceğini söyledi.

Benim için de mazeret tayini yüksek öncelikli ancak eğer olmazsa proje okulu başvurusunu da yapmış olmak istiyorum.

Şimdi sorum şu: eğer proje okuluna tayinim gerçekleşirse hemen ardından eş durumuna bağlı mazeret tayini hakkımı kaybetmiş mi olurum? 1 yıl beklemek de istemiyorum tabi ki çünkü deprem sebebiyle zaten ailemden çok uzun süre uzak kaldım.

Bilgi konusunda yardımcı olursanız teşekkür ederim.