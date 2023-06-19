Urfa'ya tayini çıkanlar buraya

Deprem ile alakalı pek sıkıntı yok Urfa'da evsahipleri ile alakalı sıkıntı var genel itibariyle emlakçıların elinde piyasa imkan varsa ev al yoksa lojmana atmaya calis kendini

Deprem ile alakalı pek sıkıntı yok Urfa'da evsahipleri ile alakalı sıkıntı var genel itibariyle emlakçıların elinde piyasa imkan varsa ev al yoksa lojmana atmaya calis kendini