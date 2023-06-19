Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Haziran 2023 12:31
Urfa'ya tayini çıkanlar buraya

Urfa ne zaman açıklanır bilgisi olanlar yazabilirmi ev durumları nasıl burdan konuşalım genel olarak


Serkan3879
Aday Memur
19 Haziran 2023 13:19
Deprem ile alakalı pek sıkıntı yok Urfa'da evsahipleri ile alakalı sıkıntı var genel itibariyle emlakçıların elinde piyasa imkan varsa ev al yoksa lojmana atmaya calis kendini

Tayinmeselesi
Aday Memur
19 Haziran 2023 13:21

İl ilçe belli olsa ilişik kesip gelecemde ne zaman belli olurki

Serkan3879, 30 dk. önce
Deprem ile alakalı pek sıkıntı yok Urfa'da evsahipleri ile alakalı sıkıntı var genel itibariyle emlakçıların elinde piyasa imkan varsa ev al yoksa lojmana atmaya calis kendini
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