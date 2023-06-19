Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Haziran 2023 12:31
İlişik Kesme Yazısı Sizce Ne Zaman Gelir?

Merhaba arkadaşlar. Mâlumunuz NAS sonuçları açıklandı. Tayini çıkan arkadaşlara hayırlı olsun, çıkmayanlara da Allah sabır versin, olanda hayır vardır.

Sizce ilişik kesme yazısı bayramdan sonraya kalır mı? Daha önceki yıllarda bu süre ne kadardı? Bilgisi olan aydınlatabilirse müteşekkir oluruz.

Teşekkürler.

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