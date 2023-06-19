Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


19 Haziran 2023 12:46
Kadro Derecesi, Yhs-Gih den Vhki veya B.İşl.

Selamlar arkadaşlar,

Önümüzde yapılacak olan Gys sınavında YHS den GİH kadrosuna geçip olası ünvan değişikliği ile Vhki veya Bilgisayar İşletmeni olan memurun kadro derecesi kaçtan başlar?

Mevcut durum

Kadro Derecesi : 5

Aylık Derecesi : 7

Aylık Kademe : 2

Eğitim : YL

Göreve başlama : 2016

Bilgilendirirseniz sevinirim.

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