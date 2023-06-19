Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Haziran 2023 13:03
Türkiye Yüzyılı

Sadece söz de mi kalacak diğer vaatler gibi. Yoksa gerçekten bu yüzyıl ülkemizin yüzyılı mı olacak?

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