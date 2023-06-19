Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Haziran 2023 13:42
İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz 2+1 kiralık daire

Büyükçekmece Kumburgaz Celaliyede 2+1 120 metre ebeveyn banyolu 4 yıllık dairemi tayin nedeniyle kiraya veriyorum, ilgilenen arkadaşlar olursa yardımcı olmaya çalışırım. Güney cephe marketler, sağlık ocağı, kasap vs çok yakın, okullar yakın, E5 in yukarısında Celaliye Merkezde kalıyor.

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