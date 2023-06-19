Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


19 Haziran 2023 13:58
Kredi notum düşük hangi banka bana kredi verebilir??

Evet arkadaşlar findeks kredi notum 1200 puan bu nedenle online ihtiyac kredi başvurularınm olumsuz sonuclaniyor YHS memurum ne yapabilirim hangi banka bana ihtiyaç kredisi verebilir?


E.Kayı Han
Editor
19 Haziran 2023 14:30

1200 puan ile bankalara git verirler. Çok başvuru yapıyorsan ondan da red olur.


aysearslan9797
19 Haziran 2023 15:34

Denizbank kredi konusunda daha elibol davranıyor diye biliyorum

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