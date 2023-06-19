Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Haziran 2023 14:22
Aynı Okulda Aşçı(işçi kadrosu) 27bin, Öğretmen 18bin alıyor.

Tebrikler yetkili sendika ve destekçileri.

https://www.memurlar.net/haber/1068604/ayni-okulda-calisan-asci-27-bin-tl-ogretmen-18-bin-tl-aliyor.html

Yorumsuz paylaşıyorum.


Kagiş
Müsteşar Yardımcısı
19 Haziran 2023 15:44

Olur mu azizim!? Şimdi fedakârlık zamanı. Gerekirse bedava çalışmalıyız yavv!)))) İşçimiz daha çok alacak ama biz az almalıyız efendim!

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