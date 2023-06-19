Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Haziran 2023 14:22
Şube müdürlüğü ek gelirleri?

Şube müdürlüğü maaşı düşük olsa da ek gelirleri nelerdir?


crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
19 Haziran 2023 14:38
Ek gelir yok hocam..Lgs sınavında görev alıyorlar o kadar..Ösym sınavında ise görev almaları yasak..Ehliyet sınavına ise ilçeden bir şube müdürü bakıyor onda da çeşme başı tutulmuştur. Sana yedirmezler.. Benim bildiklerim bunlar başka bilen varsa yazsın.. Maaşları hakikaten düşük.Okul müdüründen az alıyorlar.. Hadi bunlar bir yana 4-5 Yılda bir tayin görmek can sıkıcı..Eş durumunun öğretmene uygulanıp kendilerine uygulanmamasından şikayetçiler..Ha ilerde belki düzelir ama şimdilik durum bu..Ben başvurdum ama sınava girmeyeceğim..
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