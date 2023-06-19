Şube müdürlüğü ek gelirleri?

Ek gelir yok hocam..Lgs sınavında görev alıyorlar o kadar..Ösym sınavında ise görev almaları yasak..Ehliyet sınavına ise ilçeden bir şube müdürü bakıyor onda da çeşme başı tutulmuştur. Sana yedirmezler.. Benim bildiklerim bunlar başka bilen varsa yazsın.. Maaşları hakikaten düşük.Okul müdüründen az alıyorlar.. Hadi bunlar bir yana 4-5 Yılda bir tayin görmek can sıkıcı..Eş durumunun öğretmene uygulanıp kendilerine uygulanmamasından şikayetçiler..Ha ilerde belki düzelir ama şimdilik durum bu..Ben başvurdum ama sınava girmeyeceğim..

Ek gelir yok hocam..Lgs sınavında görev alıyorlar o kadar..Ösym sınavında ise görev almaları yasak..Ehliyet sınavına ise ilçeden bir şube müdürü bakıyor onda da çeşme başı tutulmuştur. Sana yedirmezler.. Benim bildiklerim bunlar başka bilen varsa yazsın.. Maaşları hakikaten düşük.Okul müdüründen az alıyorlar.. Hadi bunlar bir yana 4-5 Yılda bir tayin görmek can sıkıcı..Eş durumunun öğretmene uygulanıp kendilerine uygulanmamasından şikayetçiler..Ha ilerde belki düzelir ama şimdilik durum bu..Ben başvurdum ama sınava girmeyeceğim..