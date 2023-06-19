Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


19 Haziran 2023 14:32
Göz ölçüm makinesi problemi

Asem için genel sağlık aşamasındayim. Bugün göz doktoruna muayene oldum. Göz ölçüm makinesinde sol gözümde 1.00-1.25 arasında astigmat çıktı. Doktorun gösterdiği harfleri okuyabildim. Buna rağmen makine sonuçlarını esas alacağını ve elenecegimi söyledi. Gerçekten doktorun dediği gibi makine değerleri mi esas alınır yoksa mercekle harf okuttuktan sonraki değerler mi?

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