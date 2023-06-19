Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


19 Haziran 2023 14:42
Acil kredi kartı yapılandırma hakkında

Arkadaşlar kredi kartını bankacı 90gun ödemeyin öyle yapilandirma yapılır dedi yasal takip hemen başlar mi 91.gun pazartesiye geldi ne yapmak lazım


Ankaraliyargic
19 Haziran 2023 14:51

Yok mu bankacı vs bilen biri hemen avukatlık olurmuyiz süreç nasıl isliyor

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