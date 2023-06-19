YHS personelin hakları

Evet arkadaşlar aday YHS memur iken bana neredeyse her işi yaptirdilar. Bunların yılların okul çocuğu olduğunu sonradan anladım.

1. Çay demledim çay servisi yaptim Çay bardakları ve yemek taşaklarını yıkadım.

2. Okulun 2.cu 3cu 4cu katındaki pencerelerini bana temizlettiler. Ya oradan aşağı düşsem?

3. Okul tadilat oldu her taraf yerler boya pislik içindeydi yerdeki boyaları ustalara temizletmeyip bana spatula ile temizlettiler.

4. Agir birey kalkacak ben orada tekim öğretmenin bu görevi değil dediler peki ben sirtimami alip tasiyayim malzrmeyi benim agir bisey kaldırma gibi bir görevim varmi?

O okulu bıraktım cunku çaya rest çektim

ve şuan başka okuldayım anladimki bunlar beni kullanmışlar ve menfaatleri bittiği gün düşmanlıkları baslamis