Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Haziran 2023 14:56
Proje okulu
İl dışı atanma kriteri nedir

Çok Yazılan Konular

Zorunlu hizmet affı geldiProje Okullarına Başvuru Kılavuzu AçıklandıZorunlu hizmet affı artık gelmelidir.Motorine 12 Günde Üçüncü Büyük Zam ! Uçuyoruz hemi !proje okullarina atamalar nasil olacak?zorunlu hizmet affı ve puan ilişkisiMEBBİS'te Zorunlu Hizmet Yükümlülüğü KaldırıldıZorunlu hizmet affıyla İl dışı atamalarda 3 yıl şartı aranmayan durumlarUzman Öğretmenlik 5 Yıl2023 Yılında Hala Karne ve Belge Dağıtılması

Sözlük

Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 2 İyi ki. 1 faseta 1 güne bir tespit bırak 3 ıq'su 140 üstü olan yazarlar 5 mısır mavisi 1 bulaşık makinesine koymadan önce tabakları yıkamak 3 Bugün olanlar 2 Kanalize 1 hayattan soğumak 1

Son Haberler

Telefonunun 2 numarasını değiştirdiler, banka hesabını boşalttılar'Geç verilmiş bir karar doğru olsa da adalet yerine gelmiş olmaz'Kızını YKS'ye yetiştirmek isterken kazada ölen babanın cenazesi defnedildiYargıtay Başkanı Akarca'dan 'yargı bağımsızlığı' mesajıATO Başkanından özel bankalara 'kredi musluklarını açın' çağrısı

Editörün Seçimi

Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir