Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Haziran 2023 14:59
Proje okulu

Anladığım kadarıyla her proje okulu bu sene tercihe açılmamış. Bir ilden 2 tane proje okulu olduğunu düşünmüyorum. Diğer proje okulları da gelecek yıl açılıyor mu? Yoksa benim listelenen şehirlerdeki tüm proje okulu sayısı 2 mi? Ayrıca 2. sorum da şu ki o okullardaki 4 senesini doldurmamış fakat gelecek yıl dolduracak hocaların yerine gelecek yıl tercih yapabilir miyim? Yoksa o okul için 4 yılda bir mi tercih edebilirim?


1aysemm
Aday Memur
19 Haziran 2023 15:07

Hocam iyi gunler. Ben de proje okulunda 3. Yilim. Bu yil il ici yapma hakkim varsa isteyecegim. Ama hakkim yoksa önce kendi okulumu isteyecegim. Bu yuzden dolu görunur sanirim.


Ömer Sami
Aday Memur
19 Haziran 2023 15:26

Fakat bu yıl size tercih zorlaması olmaması gerek. Çünkü 4 yıl dolmadı.

4 yıl dolmadan tercih yapmanızı zorluyorlar anladığım kadarıyla.

Size bir sorum da şu ki geçen yıl proje okullarına tayin açılmadı galiba bunun ortalama kaç yılda bir açıldığını biliyor musunuz ? en son 3 yıl önce mi açıldı?

1aysemm, 44 dk. önce

Hocam iyi gunler. Ben de proje okulunda 3. Yilim. Bu yil il ici yapma hakkim varsa isteyecegim. Ama hakkim yoksa önce kendi okulumu isteyecegim. Bu yuzden dolu görunur sanirim.

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