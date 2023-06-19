Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Haziran 2023 15:39
görevlendirme istemek? Ne zaman başvurulur?

merhabalar

Askerlik dönüşü (ağustos sonu bitiyor askerlik görevim) görevlendirme talep etmek istiyorum. Bu konuda tecrübesi, bilgisi olan var mı acaba? Belli bir son tarihi var mı? İlçe milli eğitime mi gidip görüşmeli miyim?

Deprem bölgesinde ramda çalışıyorum ve okula görevlendirme almak istiyorum. Kabul edilme olasılığı yüksek mi? Başka kriterler var mı ?

Bir de örneğin kafamda okul yok, dilekçeyi verirken belli bir okul mu belirtmek gerekiyor mesela?

Teşekkürler

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