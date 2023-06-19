Mutemet olan varmı?

Aylık en fazla kaç saat fazla mesai yapabiliyoruz ,birde benimalıstıgım birim kaynaklı hergün +2 saat fazla mesaimiz olusuyor . Hastanemiz bunu yasal olarak ödeyemeyeceğini ısrarla söylüyor ve izin kullanın diyor. Yasal olarak bu doğrumudur?

Aylık en fazla kaç saat fazla mesai yapabiliyoruz ,birde benimalıstıgım birim kaynaklı hergün +2 saat fazla mesaimiz olusuyor . Hastanemiz bunu yasal olarak ödeyemeyeceğini ısrarla söylüyor ve izin kullanın diyor. Yasal olarak bu doğrumudur?