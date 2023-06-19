Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Haziran 2023 15:58
3 yıl dolmadan tayin
Eşi özel sektörde olup 3 yılı dolmadan dilekçesine olumlu cevap gelen varmı

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