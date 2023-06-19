Memur-sen'den İşçilik İçin Ünvan Değişikliği Sınavı

Şakası bir yana... Boşuna yani bunca emek verilen o sınavlar, yurtlarda tüketilen yıllar, kurum içi yükselmeler için döküleli terler hepsi bir demlik çay etmiyormuş

Memur-sen milyonlarca memuru perişan ettiği yetmiyormuş gibi her yıl daha da büyük skandallara imza atıyor.

Ali Yalçın'a maşallah temkinli temkinli attığı tweetler sayesinde memuru yol yemeği çıkınca asgari ücretli yaptığı gibi beni de çaycı olmaya ikna etti.