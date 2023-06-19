Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Haziran 2023 16:24
Memur-sen'den İşçilik İçin Ünvan Değişikliği Sınavı

Memur-sen'in memura yapabileceği maksimum iyilik budur, Ergün Atalay abim yüzümüzü güldürecek inşallah...


Devir Kötü
Şef
19 Haziran 2023 16:29

Şakası bir yana... Boşuna yani bunca emek verilen o sınavlar, yurtlarda tüketilen yıllar, kurum içi yükselmeler için döküleli terler hepsi bir demlik çay etmiyormuş

Memur-sen milyonlarca memuru perişan ettiği yetmiyormuş gibi her yıl daha da büyük skandallara imza atıyor.

Ali Yalçın'a maşallah temkinli temkinli attığı tweetler sayesinde memuru yol yemeği çıkınca asgari ücretli yaptığı gibi beni de çaycı olmaya ikna etti.

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