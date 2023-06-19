Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Haziran 2023 16:35
Torpille atanmayan memurlara ve işçilere kpss tazminatı verilmesi.

Sayımız zaten çok az bütçeye yük falan da olmayız.


EMRE YALCİN
Daire Başkanı
19 Haziran 2023 17:36

Bence torpili olan işçi ve memurlara zam verilmeli. Kolay mı bu devirde torpil bulup iş yaptırmak. Sınavla falan herkes girer. Sonuçta oturur çalışırsın olur biter. Ama torpil işi senin elinde değil yani tam olarak. Herşey uygun olur torpil bulunur yetmediği olur yani.

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