Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Haziran 2023 16:45
Tunceli hakkında
Şehir hakkında güncel bilgisi olanlar bilgilendirirse sevinirim. Önceki yıllardan kalma iki başlık var ama yeterli bilgi yok

deryademir2000a
19 Haziran 2023 17:01

şehir insanı sıcakkanlıdır, dost canlsııdır yabancılık hissettirmezler


koruma1903
Şef
19 Haziran 2023 17:08
Sen sıcakkanlı insan görmemişsin bence kardeş.
deryademir2000a, 43 dk. önce

şehir insanı sıcakkanlıdır, dost canlsııdır yabancılık hissettirmezler

Toplam 2 mesaj

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