Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Haziran 2023 17:01
Videonuzu seyretmeyi unutmayın arkadaşlar.
Tatil rehaveti ile aklınıza gelmeyebilir belki. 750-800 liradan olmayın 15 dakikalık video için.

Eftelya2525
Aday Memur
19 Haziran 2023 17:02
Sabah ilk iş izledim unutmaya müsaitim tatil aklımı başımdan aldı :))

Velocıraptor
Genel Müdür
19 Haziran 2023 17:16

https://www.oba.gov.tr/egitim/listeleme buradan izliyorduk değil mi ?


Kumrukardelen
Memur
19 Haziran 2023 17:24

Bizim okulda ek dersler dün düzenlendi. Neden acaba?


Yamyamav
Memur
19 Haziran 2023 17:34

Bayram öncesi yatacak

Kumrukardelen, 20 dk. önce

Bizim okulda ek dersler dün düzenlendi. Neden acaba?


Velocıraptor
Genel Müdür
19 Haziran 2023 17:35

bu arada akşama kadar izleyebiliyoruz değil mi ?

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