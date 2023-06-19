Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Haziran 2023 17:07
İller arası atama ebe

Merhaba. İzmir?e geçmek için iller arası tayin isteyeceğim. Puanım Temmuz eklenmemiş haliyle 5040. Olur mu sizce? İzmir?e tayin isteyecek ebe var mı?

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