şua izni (Yeni Yönetmelik ) Önemli

arkadaşlar merhaba radyoloji teknikeriyim. 26 Nisan 2022 de şua izinlerinde değişikliğe gidildi işte artık 26 Nisan ile 31 Aralık arasında kaç saat çalışılmışsa hesaplanıp öyle verilecek şua izinleri bunu zaten biliyorsunuz . Ben de yeni yönetmelik yayınlanmadan önce 4 Nisan da 30 gün şu izni kullandım normalde dediğim gibi yeni yönetmelik yayınlanmadan önce eski yönetmeliğe göre kullandım . Yeni yönetmeliğe göre 26 Nisan -31 Aralık arasında çalıştığım saat kadar olan sağlık iznini 2023 te kullanabilir miyim ? Radyoloji derneği kullanabileceğimi söyledi ama bizim hastane sen 2022 de zaten 30 gün kullandın ve 2023 ü pas geçeceksin diyor . Benimle aynı durumda olup da kullanan var mıdır ? Meslektaşlarımı konuya bekliyorum
arkadaşlar merhaba radyoloji teknikeriyim. 26 Nisan 2022 de şua izinlerinde değişikliğe gidildi işte artık 26 Nisan ile 31 Aralık arasında kaç saat çalışılmışsa hesaplanıp öyle verilecek şua izinleri bunu zaten biliyorsunuz . Ben de yeni yönetmelik yayınlanmadan önce 4 Nisan da 30 gün şu izni kullandım normalde dediğim gibi yeni yönetmelik yayınlanmadan önce eski yönetmeliğe göre kullandım . Yeni yönetmeliğe göre 26 Nisan -31 Aralık arasında çalıştığım saat kadar olan sağlık iznini 2023 te kullanabilir miyim ? Radyoloji derneği kullanabileceğimi söyledi ama bizim hastane sen 2022 de zaten 30 gün kullandın ve 2023 ü pas geçeceksin diyor . Benimle aynı durumda olup da kullanan var mıdır ? Meslektaşlarımı konuya bekliyorum