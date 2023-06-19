Engelli memura ek mesai ve gece vardiyası

Bugün çok garip bir olayla karşılaştım. Ekpss üzerinden samsun büyükşehir belediyesine atandım. Bir süredir çalışıyorum 1 aydır. Bugün mühendis şefimiz kendisi memur değil gece vardiyasına yazmaya kalktı ve bunun mecbur olduğunu sırayla kalındığını söyledi benim mesaim 8-17 ama 17 den sonra bir arıza olursa araçla gelmem gerektiğini söyledi ben mesaiye kalmak istemiyorum ne yapmam gerekiyor nereye başvurmalıyım ?

Bugün çok garip bir olayla karşılaştım. Ekpss üzerinden samsun büyükşehir belediyesine atandım. Bir süredir çalışıyorum 1 aydır. Bugün mühendis şefimiz kendisi memur değil gece vardiyasına yazmaya kalktı ve bunun mecbur olduğunu sırayla kalındığını söyledi benim mesaim 8-17 ama 17 den sonra bir arıza olursa araçla gelmem gerektiğini söyledi ben mesaiye kalmak istemiyorum ne yapmam gerekiyor nereye başvurmalıyım ?