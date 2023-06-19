Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


19 Haziran 2023 17:23
Engelli memura ek mesai ve gece vardiyası
Bugün çok garip bir olayla karşılaştım. Ekpss üzerinden samsun büyükşehir belediyesine atandım. Bir süredir çalışıyorum 1 aydır. Bugün mühendis şefimiz kendisi memur değil gece vardiyasına yazmaya kalktı ve bunun mecbur olduğunu sırayla kalındığını söyledi benim mesaim 8-17 ama 17 den sonra bir arıza olursa araçla gelmem gerektiğini söyledi ben mesaiye kalmak istemiyorum ne yapmam gerekiyor nereye başvurmalıyım ?

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