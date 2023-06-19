UÇUŞ TAZMİNATI

Dzhvk da UB uçak helikopter teknisyenleri uçuştuğu halde uçuş tazminatı almıyorlar bunun sebebi nedir bu durum SGHVK da da var

Dzhvk da UB uçak helikopter teknisyenleri uçuştuğu halde uçuş tazminatı almıyorlar bunun sebebi nedir bu durum SGHVK da da var