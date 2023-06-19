Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


19 Haziran 2023 17:24
UÇUŞ TAZMİNATI
Dzhvk da UB uçak helikopter teknisyenleri uçuştuğu halde uçuş tazminatı almıyorlar bunun sebebi nedir bu durum SGHVK da da var

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