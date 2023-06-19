Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Haziran 2023 17:33
Ek dersler bayram öncesi

Ek dersler yapıldı bizim burda. Bayram öncesi yatacak muhtemelen. İyi bir tavuk alırız


İnternettin Hoca81
Genel Müdür
19 Haziran 2023 17:44
Bayram öncesi pek mümkün değil
Toplam 1 mesaj

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