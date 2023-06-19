Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Haziran 2023 17:51
Yeni 4b li personelim işten atarlar mı ?
Teknisyenim fakat bilgim 0 bu yüzden hatalı şeyler yaparsam veya bilmediğim birşey olursa işimden ederler mi ?

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