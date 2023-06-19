Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Haziran 2023 17:53
Şehir dışına çıkma hk.

Abilerim, ablalarım merhabalar herkese kolay gelsin.

28. Dönem mezunuyum ilk görev yerim İstanbul ve operasyonel bir şubede başladım ve kurban bayramında da ramazan bayramında olduğu gibi 2+2 çalışacağımız söylendi (şimdilik). Şefim çok kral bi adam ve kurbanda 1 hafta gelmesem beni idare edebilir ancak biliyorsunuz ki ilk yılımız olduğu için şehir dışına çıkmamız yasak ve yıllık iznimiz yok. Şefime sormadan önce bilen abilerim, ablalarım cevaplarsa sevinirim.

Araç kiralayarak, otobüs veya uçakla şehir dışına sorunsuz gidip gelmemiz durumunda bi sıkıntı yaşar mıyız? Memleketim Nevşehir ve 2-3 günlüğüne gitmeyi istiyorum.


adalı-polis
Daire Başkanı
19 Haziran 2023 17:55

Sorun yaşamazsan sorun yaşamazsın. Sorun yaşarsan eğer sorun yaşatırlar konu bu kadar


Sultanikincivites
19 Haziran 2023 18:00
Bu kafayla işimiz çok zor çok
adalı-polis, 2 saat önce

Sorun yaşamazsan sorun yaşamazsın. Sorun yaşarsan eğer sorun yaşatırlar konu bu kadar


Mrpolice
Aday Memur
19 Haziran 2023 18:01
2+2 calisiyorsun karakol ekiplere de 12 24 reva görülüyor istanbulda üstüne 1 hafta gitmesem birsey olmaz diyosun biz yarim saat erken ciksak sanki dünya yıkıldı söyleyeceklerim bu kadar

Mkamusty
Aday Memur
19 Haziran 2023 18:09

6 gün evime gitmeden çalıştığım günleri de yazmadım buraya. Bir operasyon için günlerce sokakta beklediğimi de, Normalde 6+1 ama o 1 günde çağırdıklarını da yazmadım. Bilginiz varsa sorulana cevap verin yoksa işinize bakın.

Mrpolice, 2 saat önce
2+2 calisiyorsun karakol ekiplere de 12 24 reva görülüyor istanbulda üstüne 1 hafta gitmesem birsey olmaz diyosun biz yarim saat erken ciksak sanki dünya yıkıldı söyleyeceklerim bu kadar

Mkamusty
Aday Memur
19 Haziran 2023 18:10

Bi kaç kişi daha aynı şeyi söyledi. Gittim geldim herhangi bir problem olmadı kaza vs o zaman sıkıntı olmaz mı diyorsunuz? Araba kendi adıma kiralık olacak ve sonuç olarak şehir dışına gitmiş olacağım bu konuda bir problem olmaz mı?

adalı-polis, 2 saat önce

Sorun yaşamazsan sorun yaşamazsın. Sorun yaşarsan eğer sorun yaşatırlar konu bu kadar


selamlarmerhaba
Memur
19 Haziran 2023 18:19
Nöbetçi bir müdür gelir görev listesini ister çalışan herkes yanıma gelsin der sonra öperler bizzat yaşandı bizim ilçede. Binde bir durum ama olur mu olur. Ama ben olsam fırsat varsa giderdim açıkçası o riskti alıp. Senelerdir hiçbir bayramı ailemin yanında geçirmedim.

adalı-polis
Daire Başkanı
19 Haziran 2023 18:23

Değişik misin kafanın nesi var ? Eğer sorun yaşarsa muhakik herşeyi araştırır yeni memuru meeletirler. Sorun yaşamazsa kimse bu nerde demez. Konu basit. Risk almak isteyen alır yada komserine der sözlü tamam der konu biter

Sultanikincivites, 2 saat önce
Bu kafayla işimiz çok zor çok

Kronikadam35
Aday Memur
19 Haziran 2023 19:14
Dostum bu fırsat bi daha gelmez pasaportun varsa bence 2 günlük milano, paris turu bile atabilirsin, sıkma canını 3 günlük dünya gez toz eğlen en fazla komdan alırlar teme verirler...

konyali4206
19 Haziran 2023 19:31
6 gün gitmedikten sonra kaç gün yattın onuda yazsana çömez. biz gezide 15 temmuzda 3 ay eve gitmedik daha üç günlük polise bak sanki ömrü dağlarda geçmiş :)) son olarak önce yanındaki şefine güven burda yüzünü görmediğin adamlara güveneceksen işin zor senin
Mkamusty, 1 saat önce

6 gün evime gitmeden çalıştığım günleri de yazmadım buraya. Bir operasyon için günlerce sokakta beklediğimi de, Normalde 6+1 ama o 1 günde çağırdıklarını da yazmadım. Bilginiz varsa sorulana cevap verin yoksa işinize bakın.

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