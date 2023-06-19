Şehir dışına çıkma hk.

2+2 calisiyorsun karakol ekiplere de 12 24 reva görülüyor istanbulda üstüne 1 hafta gitmesem birsey olmaz diyosun biz yarim saat erken ciksak sanki dünya yıkıldı söyleyeceklerim bu kadar

2+2 calisiyorsun karakol ekiplere de 12 24 reva görülüyor istanbulda üstüne 1 hafta gitmesem birsey olmaz diyosun biz yarim saat erken ciksak sanki dünya yıkıldı söyleyeceklerim bu kadar