Görev başında uyuma?

Merhabalar meslektaşlarım devrelerim abilerim.. Çevik kuvvetde çalışıyorum.. Gece hazır kuvvet olduğumuz esnada gazino da ki koltuklar da bot çıkarmadan sabah saat 6 gibi içim geçmiş o esnada şube müdürü gelip sicil aldı tutanak tutacam dedi.. Nasıl Bi savunma yapmalıyım.. Yaklaşık 6 yıldır aynı şubede çalışıyorum.. Gece hazır kuvvet ekipler genel olarak dinlenir yani aynı müdür aynı adam bu sefer gelip kontrol etti ilk defa şubede bir olay oldu bize denk geldi ne yapmalıyım? Olay bu gün sabah oldu yarın için Tem e çağırdılar başına gelen var mı ne olucak yada ben ne yapmalıyım?

Merhabalar meslektaşlarım devrelerim abilerim.. Çevik kuvvetde çalışıyorum.. Gece hazır kuvvet olduğumuz esnada gazino da ki koltuklar da bot çıkarmadan sabah saat 6 gibi içim geçmiş o esnada şube müdürü gelip sicil aldı tutanak tutacam dedi.. Nasıl Bi savunma yapmalıyım.. Yaklaşık 6 yıldır aynı şubede çalışıyorum.. Gece hazır kuvvet ekipler genel olarak dinlenir yani aynı müdür aynı adam bu sefer gelip kontrol etti ilk defa şubede bir olay oldu bize denk geldi ne yapmalıyım? Olay bu gün sabah oldu yarın için Tem e çağırdılar başına gelen var mı ne olucak yada ben ne yapmalıyım?