Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Haziran 2023 18:05
Görev başında uyuma?
Merhabalar meslektaşlarım devrelerim abilerim.. Çevik kuvvetde çalışıyorum.. Gece hazır kuvvet olduğumuz esnada gazino da ki koltuklar da bot çıkarmadan sabah saat 6 gibi içim geçmiş o esnada şube müdürü gelip sicil aldı tutanak tutacam dedi.. Nasıl Bi savunma yapmalıyım.. Yaklaşık 6 yıldır aynı şubede çalışıyorum.. Gece hazır kuvvet ekipler genel olarak dinlenir yani aynı müdür aynı adam bu sefer gelip kontrol etti ilk defa şubede bir olay oldu bize denk geldi ne yapmalıyım? Olay bu gün sabah oldu yarın için Tem e çağırdılar başına gelen var mı ne olucak yada ben ne yapmalıyım?

Yukatuman
Şef
19 Haziran 2023 18:25

İnkar et resmini çektimi


Jullyoss
Şef
19 Haziran 2023 18:33
Videoya aldı dediler ama karanlık yüz kısmı belli olmuyormuş..
Yukatuman, 1 saat önce

İnkar et resmini çektimi


Kosovali7171
Memur
19 Haziran 2023 18:37
Merak etme genelde rapor yazmiyorlar korkutuyorlar ama vicdansız biri ise yazar 16 ay kıdem durdurma cezası var ins yazmaz
Jullyoss, 59 dk. önce
Videoya aldı dediler ama karanlık yüz kısmı belli olmuyormuş..

Jullyoss
Şef
19 Haziran 2023 18:42
İnşallah devrem inşallah bakalım
Kosovali7171, 55 dk. önce
Merak etme genelde rapor yazmiyorlar korkutuyorlar ama vicdansız biri ise yazar 16 ay kıdem durdurma cezası var ins yazmaz
Toplam 4 mesaj

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