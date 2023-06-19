Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Haziran 2023 18:29
Sağlık bakanlığı 2023/5 atama promosyon ve maaş

Arkadaşlar Mayıs 17 de göreve başladım Haziran'da yaklaşık iki aylık olarak aldığım ücret 26 bin küsür. An itibariyle 21 bin lira promosyon yatmış. Sağlık teknikeri olarak çalışıyorum. Bu atama ile atanan arkadaşlar, sizlerde durum nedir?

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