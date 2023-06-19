Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


19 Haziran 2023 19:02
Acil Yardım!!!!

ben bilgi işlem dairesinde hizmetli personelim 10 gün rapor almıştım elim çatladığı için ben evimde istirahat ederken birimimin değiştiğini öğrendim beni hayvan deneylerinin yapıldığı çok pis kokan bir yere vermişler. ben buraya hiç gitmek istemiyorum ve şuan istifayı düşünüyorum. ne yapabilirim?

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