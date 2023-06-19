Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Haziran 2023 19:36
Eş durumu

Ben Adalet bakanlığındayım eşim Sağlık bakanlığında. ikimiz de yeni kadroya geçtik. 1 yılımızı doldurduk. Eşim D grubundaki bir ilde ben C grubundaki bir ildeyim. Eşim yanıma gelebilmek için 1 ay önce dilekçeyi verdi. hala sonuçlanmadı sonucu ne olur bilen var mı?

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