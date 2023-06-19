Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Haziran 2023 19:55
Maaş hakkında
Bugün tesadüfen hastane de güvenlik görevlisiyle muhabbet ettik. Konu o malum konuya geldiğinde sorması ayıptır mahçup etmek istemem ama maaşınız ne kadar diye sordum özel güvenliğe aldığım cevap 27 bin lira olunca , polislik mesleğini en tez vakte imkan olduğunda bırakma kararı aldım. Bizi bu duruma düşüren özel güvenlik görevlisinden bile düşük maaşa hak gören hiç kimseye hakkımk helal etmiyorum.

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade Kararıİstanbul kadrosuna 6 bin tlİstihdam listesi açıklayan iller2023 Genel atama sonucu-Duyum tahmin6 ayda polis yetiştirmekDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerMaaş sorunsalı Mesleği bırakmakAfad fazla çalışma ücretiSeçim Taltifi

Sözlük

İyi ki. 1 10 dakikaya oradayım yalanı 1 alüminyum fosfat 1 intihar 2 Evimizin içinde oluşturalabilecek huzur ve dinlenme köşesi 1 Bi molada yaşanan kaos 3 kimle yola çıkılmalı 5 hissedilen 2 insan 2 hayattan soğumak 1

Son Haberler

'AK Parti'yle imzalamış olduğumuz mutabakat metnindeki maddelerin takipçisi olacağız'EGO'nun Esenboğa Havalimanı otobüs ücretleri 25 liraya yükseltildiSosyal medya Antalya'daki görüntüleri konuşmuştu! Gerçek ortaya çıktıKGM işçilerini taşıyan servis aracı kaza yaptı: 3 yaralıFETÖ'nün sözde 'yöneticisi' Zekeriye Cerit tutuklandı

Editörün Seçimi

Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir