Maaş hakkında

Bugün tesadüfen hastane de güvenlik görevlisiyle muhabbet ettik. Konu o malum konuya geldiğinde sorması ayıptır mahçup etmek istemem ama maaşınız ne kadar diye sordum özel güvenliğe aldığım cevap 27 bin lira olunca , polislik mesleğini en tez vakte imkan olduğunda bırakma kararı aldım. Bizi bu duruma düşüren özel güvenlik görevlisinden bile düşük maaşa hak gören hiç kimseye hakkımk helal etmiyorum.

Bugün tesadüfen hastane de güvenlik görevlisiyle muhabbet ettik. Konu o malum konuya geldiğinde sorması ayıptır mahçup etmek istemem ama maaşınız ne kadar diye sordum özel güvenliğe aldığım cevap 27 bin lira olunca , polislik mesleğini en tez vakte imkan olduğunda bırakma kararı aldım. Bizi bu duruma düşüren özel güvenlik görevlisinden bile düşük maaşa hak gören hiç kimseye hakkımk helal etmiyorum.