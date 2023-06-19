İller arası tayin el durumu

Merhabalar. Eşim sağık teknikeri olarak benim olduğum ile eş durumu ile gelmişti. 2. Senesini doldurdu. Eş durumu ile geldiği için bulunduğumuz il içerisinde başvuru yapabiliyor mu acaba. İl içi tayin başvurusuymuş gibi görünüyor ancak yönetmelikte sanki eş durumu ile gelen halen bulunduğu ile başvuru yapabilir gibi bir anlam çıkardık. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.

Merhabalar. Eşim sağık teknikeri olarak benim olduğum ile eş durumu ile gelmişti. 2. Senesini doldurdu. Eş durumu ile geldiği için bulunduğumuz il içerisinde başvuru yapabiliyor mu acaba. İl içi tayin başvurusuymuş gibi görünüyor ancak yönetmelikte sanki eş durumu ile gelen halen bulunduğu ile başvuru yapabilir gibi bir anlam çıkardık. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.