Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Haziran 2023 20:16
İller arası tayin el durumu
Merhabalar. Eşim sağık teknikeri olarak benim olduğum ile eş durumu ile gelmişti. 2. Senesini doldurdu. Eş durumu ile geldiği için bulunduğumuz il içerisinde başvuru yapabiliyor mu acaba. İl içi tayin başvurusuymuş gibi görünüyor ancak yönetmelikte sanki eş durumu ile gelen halen bulunduğu ile başvuru yapabilir gibi bir anlam çıkardık. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.

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