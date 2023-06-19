Eş durumu tayini (eşleri geçici görevli olanlar maddesi)

Merhabalar ben bu yaz eş durumu tayini yapmayı düşünüyorum. Eşim hemşire Mersin Şehir Hastanesinde çalışıyor ama Temmuz ayının ilk haftasından itibaren Erdemli ilçesinde bir Aile Sağlığı Merkezi'nde sözleşme imzalayarak çalışmaya başlayacak. Tabi kadrosu da şehir hastanesinde olmaya devam edecek. Kılavuzun aile birliği mazereti kısmında *eşleri geçici görevli olanlar yer değişikliği talebinde bulunamayacaktır* şeklinde bir madde var. Bu durum tayine engel teşkil eder mi?

(Not: Eşimle ayrı merkez ilçelerde görev yapıyoruz. Ve ben öğretmenim, ikametgâha yani Erdemli'ye tayin şansı deneyeceğim.)